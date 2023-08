Über 3000 Besucher in Eggebek „Wie ein Klassentreffen“: Veranstalter plant Neuauflage des Shelter-Festivals im kommenden Jahr Von Sebastian Iwersen | 13.08.2023, 12:17 Uhr Rund 3000 Menschen feierten am Wochenende ausgelassen in Eggebek. Im nächsten Jahr soll das Festival noch größer werden. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Neben der Musik passten auch die Requisiten: Den Veranstaltern des ersten Shelter-Festivals gelang es am Wochenende, echtes Achtziger-Flair auf der einstigen Heimat des Marinefliegergeschwaders in Eggebek zu erzeugen. Mehrere tausend Besucher feierten ausgelassen an zwei Tagen. Veranstalter Malte Jochimsen steckt jetzt schon in den Planungen für die zweite Ausgabe des Festivals.