Maximilian „Maxi“ Drews, Gastronom von Reimers Gasthof, freut sich auf das „Bene-Kitz-Konzert“ mit Irish-Folk von der Band „Tears for Beers“. Foto: Christina Weiß up-down up-down „Bene-Kitz-Konzert“ in Reimers Gasthof Irish-Folk mit „Tears for Beers“ in Geltorf: Konzert zugunsten des Selker-Drohnenprojektes Von Christina Weiß | 08.03.2023, 14:58 Uhr

Die Selker Jäger wollen sich eine Drohne für die Kitzrettung zulegen. „Tears for Beers“ unterstützt das mit einem „Bene-Kitz-Konzert“ in Reimers Gasthof in Geltorf.