Mit Absperrband regelten Bahnmitarbeiter den Verkehr am Bahnübergang in Tarp. FOTO: Heiko Thomsen up-down up-down Hitzestau im Technik-Häuschen Schranken in Tarp senken sich nicht mehr: Hitze setzt Anlage an Bahnübergang außer Betrieb Von Heiko Thomsen | 20.07.2022, 17:36 Uhr

Als am Mittwochnachmittag plötzlich die Signal- und Schrankenanlage am Bahnübergang in Tarp ausfiel, mussten sich die Bahnmitarbeiter etwas einfallen lassen, um den Verkehr von den Schienen fern zu halten.