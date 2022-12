An der Kreuzung Wanderuper Straße, Am Wasserwerk und Industriestraße wir es keinen Kreisverkehr geben. Foto: Peter Mai up-down up-down Tarp Kein Kreisverkehr an der Kreuzung von Wanderuper Straße und Industriestraße Von Peter Mai | 11.12.2022, 11:40 Uhr

Schon lange hat die Politik in Tarp darüber gesprochen, an der stark frequentierten Kreuzung Wanderuper Straße – Am Wasserwerk und Industriestraße einen Kreisverkehr zu bauen. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.