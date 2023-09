Ein hinter der Leitplanke an der Kreisstraße zwischen Schuby und Lürschau stehender Baum hielt den Böen des ehemaligen Hurrikans „Lee“, der sich in ein Atlanktiktief verwandelt hatte, nicht mehr Stand. Das Gehölz fiel gegen 21.45 Uhr bei Sturmböen der Stärke acht aus Südwesten einfach um und ragte teilweise in die Fahrbahn.

Autofahrer verständigt Feuerwehr

Ein Autofahrer konnte vor dem Hindernis in der Dunkelheit gerade noch rechtzeitig bremsen und so eine Kollision mit dem Baum verhindern. Er verständige daraufhin über den Notruf die Feuerwehr. Die Rettungsleitstelle entsandte die Freiwillige Feuerwehr Schuby an den Einsatzort, der sich zwischen der B201 und dem Lürschauer Weg befand.

Die Feuerwehrleute sicherten die Gefahrenstelle zunächst ab und entschieden sich dann, den umgestürzten Baum mit Hilfe einer Motorsäge zu zerkleinern. Anschließend wurden die Stammteile und Äste von der Fahrbahn geräumt und diese gereinigt, bevor die Straße wieder freigegeben werden konnte.

Ruhiges Spätsommerwetter kehrt zurück

Bereits am Donnerstagvormittag sollen die Sturmböen nachlassen und wieder ruhigeres Spätsommerwetter einkehren. Bereits am Wochenende zum Wochenende werden wieder Sonnenschein und Temperaturen um 20 Grad erwartet.