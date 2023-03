Foto: Sebastian Iwersen Am Mittwochmorgen Brennender Skoda in Tarp – Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen Von Sebastian Iwersen | 01.03.2023, 09:03 Uhr

Am Mittwochmorgen ging ein Skoda am Bahnhof in Tarp in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern und hat eine Vermutung zur Brandursache.