Peter Johannsen (71) tritt bei der Kommunalwahl im Mai nicht mehr als Bürgermeisterkandidat in Silberstedt an. Foto: Imme Feldmann up-down up-down Kommunalwahl 2023 „In zehn Jahren viel erreicht“: Silberstedts Bürgermeister Peter Johannsen hört auf Von Imme Feldmann | 27.03.2023, 14:22 Uhr

2013 hat der heute 71-Jährige die Geschicke der Gemeinde an der B201 in die Hand genommen. Nun seien andere an der Reihe, sagt er. Grund genug, einmal auf seine zehnjährige Amtszeit und die Entwicklung Silberstedts zurückzublicken.