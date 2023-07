Gislinde „Gisi“ Cramer und „Mausi“ aus Fahrdorf feiern gemeinsam ihr 20-jähriges Jubiläum in der Reittherapie. Seit fünf Jahren begrüßt die Reittherapeutin täglich in der Reitanlage Bärenz in Selk.

Foto: Christina Weiß up-down up-down