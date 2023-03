Lea Henningsen (von links), Nina Brumm, Steffi Sämann und Kristina Buchholz freuen sich auf viele Besucher beim „Deernsmarkt“ in Selk. Foto: Christina Weiß up-down up-down Veranstaltung des Ortskulturrings Selk ist bereit für den zweiten „Deernsmarkt“ in der Sporthalle Von Christina Weiß | 02.03.2023, 13:01 Uhr

Am Samstag, 4. März, geht es in der Sporthalle zunächst mit dem Kinderflohmarkt los. Am späten Nachmittag steht dann mit dem großen „Deernsmarkt“ das Highlight des Tages an.