Bahn frei für etwas Großes. Der Kreisverkehr am Autohof Wikingerland in Busdorf wurde zur Hälfte abgeräumt. Foto: Martin Engelbert up-down up-down Verkehr in Schleswig-Flensburg Schwerlast im Anmarsch – Kreisverkehre in Busdorf und Kropp teilweise abgetragen Von Martin Engelbert | 17.11.2022, 16:35 Uhr

Da bahnt sich etwas Großes an: Die Kreisverkehre an der B77 in Busdorf und Kropp wurden teilweise abgebaut. Möglicherweise wird die B77 zur Schwerlastroute.