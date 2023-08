Pferdeanhänger umgestürzt Islandstute „Dama“ überlebt schweren Unfall auf der A7 bei Tarp Von Sebastian Iwersen | 04.08.2023, 08:59 Uhr Mit Halfter und Strick wurde Stute „Dama“, die sicher auf allen vier Läufen stand, problemlos über die Autobahn in den Ersatzanhänger umgeladen. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Am frühen Morgen waren die Pferdebesitzer mit ihrem VW Tiguan und dem Pferdeanhänger auf der dänischen Insel Mors am Limfjord gestartet, um sich auf den Weg in die Niederlande zur Weltmeisterschaft der Islandpferde zu machen. Bei Tarp nahm die Reise ein jähes Ende.