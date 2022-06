Voller Zuversicht sieht Allgemeinmedizinerin Olivia Ewert der Neugründung ihrer „Praxis zwischen den Meeren“ in Schafflund entgegen. FOTO: Helga Böwadt up-down up-down Praxis zwischen den Meeren Schafflunds neue Landärztin Olivia Ewert startet in einem Container Von Helga Böwadt | 24.06.2022, 12:01 Uhr

Was veranlasst eine junge Ärztin, den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit als Hausärztin zu wagen, zumal viele Berufskolleginnen dem Trend folgen, lieber als Angestellte in einem Medizinischen Versorgungszentrum zu arbeiten? Darüber hat Olivia Ewert mit uns gesprochen.