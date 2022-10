Am Donnerstagabend fiel in weiten Teilen Schafflunds das Licht aus. Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer up-down up-down Auch Mobilnetz Zahlreiche Haushalte betroffen: Kurzfristiger Stromausfall in Schafflund Von Annika Kühl | 20.10.2022, 18:46 Uhr

Plötzlich gingen die Lichter aus: In Schafflund ist am Donnerstagabend in großen Teilen der Gemeinde vorübergehend der Strom ausgefallen.