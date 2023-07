Die Freiwillige Feuerwehr Handewitt war schnell vor Ort. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Vermeintlicher Brand an Tankstelle Rauchentwicklung aus Shell-Tankstelle an der B199 in Handewitt entpuppt sich als Einbruchalarm Von Sebastian Iwersen | 15.07.2023, 23:35 Uhr

Die Situation sah bedrohlich aus: Inmitten des über die Region hinwegziehenden Unwetters drang am Samstagabend plötzlich Rauch aus dem Verkaufsraum der Shell-Tankstelle an der Bundesstraße in Handewitt.