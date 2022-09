Ein VW Bus T2 aus dem Jahr 1979 mit 70 PS. Viele Ausstellungsstücke lassen insbesondere die älteren Besucher an vergangene Zeiten zurückerinnern. Foto: Sebastian Goecke up-down up-down Bauernmarkt in Medelby Oldtimer-Treffen am Wochenende: Großer Andrang auch aus Dänemark erwartet Von Sebastian Goecke | 07.09.2022, 11:34 Uhr

Das jährliche Oldtimertreffen mit Bauernmarkt in Medelby ist eine Veranstaltung, die weit über die Grenzen des Kreises Schleswig-Flensburg bekannt geworden ist. Am kommenden Sonntag, 11. September, ab 10 Uhr ist es dieses Jahr so weit.