Die Freiwilligen Feuerwehren Oeversee-Frörup und Barderup waren im Einsatz. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Oeversee Feuer an Garage: Hausbesitzer löscht Brand vor Eintreffen der Feuerwehr selbst Von Heiko Thomsen | 04.10.2022, 18:12 Uhr

In Oeversee ist ein Halogenstrahler an einer Garage in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren Oeversee-Frörup und Barderup hatten bei ihrem Einsatz aber nicht mehr viel zu tun.