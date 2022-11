Die Nospa-Filiale in Silberstedt bleibt für Beratungstermine erhalten. Der Schalter wird durch einen Video-Monitor ersetzt, über den die Kunden künftig Kontakt zu einer Beraterin in Schleswig aufnehmen können. Foto: Martin Engelbert up-down up-down Wirtschaft in Schleswig-Flensburg Nospa schließt Bank-Schalter in Silberstedter Filiale – Beratung künftig per Video-Schaltung Von Martin Engelbert | 21.11.2022, 16:18 Uhr

