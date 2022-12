Viel Nitrat gelangt auch durch das Ausbringen von Gülle auf die Äcker. Bei leichten, sandigen Böden sickert das Nitrat schnell bis ins Grundwasser durch. Symbolfoto: www.imago-images.de/Joerg Boethling up-down up-down Neue Düngeverordnung Grundwasser der Geest mit Nitrat belastet – was Verbraucher in Schleswig-Flensburg wissen müssen Von Martin Engelbert | 12.12.2022, 17:39 Uhr

Für Nitrat im Grundwasser gelten strenge Grenzwerte. Um diese überall einzuhalten, wurde in Schleswig-Holstein die Düngeverordnung verschärft, und es wurden weitere Flächen als mit Nitrat belastet ausgewiesen, darunter zwei Gebiete auf der Geest in Schleswig-Flensburg. Was das für die Verbraucher bedeutet.