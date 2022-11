Im neuen Baugebiet „Am Möhlensoll“ sind noch nicht alle Plätze vergeben. Foto: Michael Staudt up-down up-down Freie Bauplätze „Am Möhlensoll“ Neubaugebiet und Gewerbepark: So geht der Ausbau in Kropp voran Von Marcel Nass | 16.11.2022, 16:36 Uhr

In der Gemeinde Kropp stehen zurzeit viele Bauvorhaben an. So gehen die Arbeiten am Baugebiet „Am Möhlensoll“ mit großen Schritten voran. Hier gibt es auch noch freie Bauplätze. Die Erschließungsarbeiten am „Gewerbepark Hufenausbau“ verzögern sich dagegen.