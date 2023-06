Der brennende Pavillon auf der Rückseite des Hauses konnte von Nachbarn schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr weitgehend gelöscht werden. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Feuer an Einfamilienhaus Nachbar greift zum Gartenschlauch und löscht Pavillon in Großenwiehe Von Sebastian Iwersen | 26.06.2023, 06:53 Uhr

Als das Feuer im Garten ausbrach, schliefen die Bewohner des Hauses schon: Gegen 23 Uhr am Sonntagabend ging ein hölzerner Pavillon an einem Einfamilienhaus im Lerchenweg in Großenwiehe in Flammen auf.