Ein völlig zerstörtes Motorrad, ein in Lebensgefahr schwebender Biker und eine lange Vollsperrung der Bollingstedter Straße bei Langstedt - so lautet die traurige Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer eines Transporters für Baustellentoiletten auf der Strecke in Richtung Bollingstedt unterwegs und wollte gegen 15.30 Uhr nach links in die Straße Süderreihe abbiegen. Dabei übersah er vermutlich das entgegenkommende Motorrad der Marke Triumph, auf dem ein 59 Jahre alter Mann saß.

Anwohner leisten Erste Hilfe

Auch der Biker hatte keine Möglichkeit mehr, eine Kollision zu vermeiden. Er prallte frontal in die rechte Front des großen Transporters und stürzte zu Boden.

Anwohner eilten nach dem Zusammenstoß sofort an die Unfallstelle, leisteten den Beteiligten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Durch den Aufprall erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er in Lebensgefahr schwebt. Er wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in eine Klinik eingeliefert. Der Fahrer des Transporters erlitt durch den Unfall einen Schock und wurde nach Angaben der Polizei ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Sachverständiger soll Unfallhergang klären

Die Kreisstraße wurde nach dem Unfall in beide Richtungen voll gesperrt. Foto: Heiko Thomsen

Nach dem Unfall wurde die Kreisstraße 14 zwischen Langstedt und Bollingstedt in beide Richtungen voll gesperrt. Um den genauen Hergang des folgenschweren Unfalls zu klären, wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Erst nach dessen Spurensicherung und der Bergung der beiden Fahrzeuge soll die Straße im Laufe des Abends wieder freigegeben werden.