Ansteckende Fröhlichkeit beim Besuch der Bildungsministerin Karin Prien in der fünften Klasse in Schafflund. Foto: Helga Böwadt

Besuch von Karin Prien Wie man sich an der Gemeinschaftsschule in Schafflund für Bildungsgerechtigkeit einsetzt Von Helga Böwadt | 21.06.2023, 13:04 Uhr

Der Schafflunder Schulleiter Jan Lietzau hatte Bildungsministerin Karin Prien eingeladen, um zu demonstrieren, wie man sich an seiner Schule für Bildungsgerechtigkeit einsetzt. So übernimmt der Schulverband in Schafflund beispielsweise die Kosten für sämtliche Materialien.