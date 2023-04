Marga Thomsen (links) mit Heidi Gottburg-Emcke, ihrer Nachfolgerin als Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Ellingstedt. Foto: Imme Feldmann up-down up-down DRK-Ortsverein Ellingstedt Nach 22 Jahren gibt Marga Thomsen den Vorsitz ab Von Schleswiger Nachrichten | 18.04.2023, 15:17 Uhr

So lange wie niemand vor ihr stand Marga Thomsen an der Spitze des Roten Kreuzes in Ellingstedt. Ihre Nachfolgerin steht bereits fest.