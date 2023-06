Für die Arbeiten am Mittelstreifen wurde die Überholspur gesperrt - mit weitreichenden Folgen für den Verkehr. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down A7 zwischen Tarp und Schleswig Mäharbeiten im Mittelstreifen sorgen für kilometerlangen Rückstau auf der Autobahn Von Sebastian Iwersen | 26.06.2023, 14:20 Uhr

Wer am Montag auf der A7 in Richtung Süden unterwegs war, brauchte Geduld. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern in Richtung Norden zurück.