Einsatz in Handewitt Brandalarm im Umspannwerk Weding beschert Feuerwehr langen Einsatz Von Sebastian Iwersen | 31.08.2023, 06:45 Uhr In dem Technikraum neben dem Umspannwerk kam es zu einem Feueralarm. Das Gebäude ließ sich jedoch nicht öffnen. Foto: Sebastian Iwersen

Aufmerksame Zeugen haben am Mittwochabend im Handewitter Ortsteil Weding den Notruf gewählt. Aus einem Gebäude am Umspannwerk am Ochsenweg hörten sie einen piependen Rauchmelder. Doch trotz des vermeintlichen Routineeinsatzes war die Feuerwehr mehr als eineinhalb Stunden im Einsatz.