Die Tiere lassen sich nicht stören. „Sie sind gerade auf die frische Weide gekommen, die andere war abgegrast“, erklärt Dennis Ewert, einer der Geschäftsführer des Rheider Hofs. Tatsächlich guckt kaum mal eins der Lamas und Alpakas hoch, nicht einmal, wenn man sich ihnen auf der Weide nähert. Distanztiere seien diese Neuweltkameliden, erklärt der Halter. Sie meiden Körperkontakt und Nähe, leben aber durchaus sehr sozial und in Herden.

Einige Lamas sind ausgeglichener als andere

Kurz hebt Alpaka „Stanley“ den Kopf und schaut sich um. „Stanley ist sehr ausgeglichen und eignet sich gut für Spaziergänge“, erklärt Ewert weiter. Auch die Alpakas „Ernie“ und „Bert“, „Mattis“ und „Nils“ gehören zu den ruhigeren Gesellen auf der Weide. In diesem Moment kommt Lama „Kurt“ schwungvoll aus dem Unterstand, entdeckt Philipp Sichler, Dennis‘ Partner, mit einem Futtereimer und weicht ihm von da ab nicht mehr von der Seite.

„Kurt ist manchmal etwas anstrengend. Aber er ist der Star, wenn wir Besuch auf der Weide haben. Er ist neugierig und muss immer erstmal gucken.“ Philipp Sichler Geschäftsführer Rheider Hof

Lama „Kurt" weicht Philipp Sichler nicht mehr von der Seite, er hat einen Futtereimer dabei. Foto: Doris Smit

Angefangen hatten Ewert und Sichler, die sich mit dem Hof einen Traum erfüllten, mit vielen Haustieren, dazu kamen bald alte und bedrohte Nutztierrassen. Mehr durch Zufall kamen die ersten vier Alpakas zu ihnen, und schnell wurde deutlich, dass sie sich ganz auf diese „Seelentiere“ fokussieren wollten. „So haben wir uns dazu entschieden, nur noch Alpakas und Lamas auf unserem Hof zu beherbergen, zu pflegen und zu züchten“, sagt Dennis Ewert.

Inzwischen ist die Herde ordentlich angewachsen, 20 Lamas und neun Alpakas sind es insgesamt. Im Juli gab es Nachwuchs: Am 10. Juli wurde „Ronnie James Dio“ geboren, am 18. Juli „Nelson Mandela“. Den Ausschlag für die Namen gaben die Geburtstage ihrer berühmten Namensvetter. Die Jungtiere stehen mit ihren Müttern auf einem weiteren Landstück in Ellingstedt.

„Ronnie James Dio" Foto: Rheider Hof

„Nelson Mandela" mit Mama „Bounty" Foto: Rheider Hof

Dennis Ewert ist eigentlich Erzieher, Philipp Sichler ist Heilerziehungspfleger. Im Februar 2021 wurde ihnen klar, dass die Tiere mehr als nur Hobby sind. Seither arbeiten beide in Teilzeit, um mehr Zeit für die Lamas, Alpakas und den Hof zu haben. Sie bieten Spaziergänge mit Alpakas an und fahren mit den Tieren auch in Pflegeheime, in psychiatrische Einrichtungen oder ins Hospiz.

Begleitete Spaziergänge mit Alpakas. Foto: Rheider Hof

„Herr Petersen und Schröder machen das gut mit“, erklärt Philipp Sichler. Die zwölfjährigen Lamas gehen auch ohne Zögern in Fahrstühle: „Sie sind entspannt und haben die Welt schon gesehen.“ Jeden Freitag geht es auch in die Eltern-Kind-Klinik. Darüber hinaus ist der Rheider Hof Ausflugsziel für Schulklassen, Kita-Gruppen und Kindergeburtstage, und auch Fotoshooting, Gruppenseminare und Angebote für Führungskräfte haben die Hofbesitzer im Programm. Manchmal gibt es Kaffee und Kuchen auf der Lama-Weide.

Auch Kita-Gruppen kommen und staunen. „Kurt" stellt sich bereitwillig den jungen Besuchern. Foto: Rheider Hof

Beide sind für Fortbildungen selbst quer durch Deutschland gefahren. Inzwischen geben sie selbst Einsteiger- und Grundlagen-Seminare. Philipp Sichler hat sich die Schur der Tiere, die immer im Frühsommer ansteht, weitestgehend selbst beigebracht und ist jetzt gefragt. Er hatte einer Lama-Züchterin über die Schulter geguckt. „Der Rest war Learning by doing. Aber die Nachfrage, gerade von privaten Haltern, ist groß“, sagt er. „Es traut sich auch nicht jeder zu, aber einmal im Jahr ist elementar, da die Tiere sonst zu stark unter der Hitze leiden“.

Mehr Informationen: Alpakas und Lamas größer als Größer als Zeichen Sowohl Alpakas als auch Lamas zählen zur Gruppe der Neuweltkameliden. Als Altweltkameliden werden hingegen Kamele und Dromedare bezeichnet. Die Neuweltkamele kommen ursprünglich aus den Anden und sind dort an ein Leben auf einer Höhe von 2500 bis 3000 Metern gewöhnt. Diese domestizierten Tierarten wurden für ihre Wolle oder als Lastentiere gehalten. Alpakas sind ein bisschen kleiner und erreichen ein Gewicht von etwa 60 Kilo bei einem eher runden Körperbau. Sie haben ein eher rundliches, dicht behaartes Gesicht und eine kurze Nase. Die Ohren sind kürzer und „speerspitzenartig“. Lamas erreichen ein Gewicht von bis zu 140 Kilo und sehen etwas kantiger aus, das Gesicht ist markant, mit längerer Nase. Die Ohren des Lamas werden als „bananenförmig geschwungen“ bezeichnet. Im mitteleuropäischen Raum werden Alpakas und Lamas oft wegen ihres ausgesprochen neugierigen, aber auch sanften Charakters gehalten. Die durchschnittliche Lebenserwartung der sanften Pflanzenfresser beträgt 15 bis 25 Jahre.

Die bananenförmig geschwungenen Ohren sind hier bei Lama „Kurt" – auch genannt „Sicherheits-Kurt" – gut zu erkennen. Foto: Doris Smit

29 Kameliden, fünf Hunde, zwei Katzen und seit vier Wochen auch wieder vier Zwergziegen leben auf dem Rheider Hof, aber Philipp Sichler hat noch einen Traum: „Eines schönen Tages möchte ich auch noch Altweltkamele haben“, sagt er und lacht. „Es sollen gerne noch Trampeltiere dazu kommen.“