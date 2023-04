Bürgermeister Bernd Henkel vor dem stilvollen Feuerwehrgerätehaus von 1980 mit Dorfgemeinschaftshaus, das 2015 restauriert und um den Anbau links erweitert wurde. Foto: Helga Böwadt up-down up-down Vor der Kommunalwahl Kontinuität in Meyn: Bürgermeister Bernd Henkel bleibt seiner Gemeinde treu Von Helga Böwadt | 05.04.2023, 07:40 Uhr

Seit 15 Jahren ist Bernd Henkel Bürgermeister in Meyn – und er will weitermachen. Das Ergebnis der Wahl zur Gemeindevertretung am 14. Mai steht schon fest.