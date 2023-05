Wahlvorsteher Carsten-Peter Asmussen (rechts) bei der Auszählung in Sillerup. Foto: Reinhard Friedrichsen up-down up-down Kommunalwahl 2023 Suche nach neuem Bürgermeister in Großenwiehe: Noch hat sich kein Kandidat bereiterklärt Von Reinhard Friedrichsen | 15.05.2023, 14:22 Uhr

Die Lage in den beiden benachbarten Gemeinden könnte unterschiedlicher nicht sein: Während in Lindewitt nur eine Wählergemeinschaft antrat, sucht man in Großenwiehe noch nach einem neuen Bürgermeister.