Gedenken auf dem Friedhof in Haddeby: Eine Reihe von Denkmalen sowie Gräber auf Friedhöfen und in der Landschaft erinnern noch heute daran, dass im Winter 1864 auch rund um Schleswig preußische und österreichische Truppen gegen dänische Soldaten kämpften. Foto: Christina Weiß up-down up-down Dänisch-deutsch-österreichischer Krieg Königshügel und Haddeby: Kranzniederlegung an den Gräbern des Krieges von 1864 Von Christina Weiß | 03.02.2023, 17:54 Uhr

Rund 40 Besucher nahmen an der Gedenkstunde zum deutsch-dänischen Krieg von 1864 teil, die am Königshügel sowie am Friedhof an der St.-Andreas-Kirche in Haddeby stattfand. Dabei wurde auch an Soldaten aus der Ukraine erinnert, die damals mit in die Schlacht ziehen mussten.