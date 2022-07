Für einen Bahnreisenden endete die Zugfahrt erst in Jübek, später in der JVA Flensburg. FOTO: imago images/Rene Traut up-down up-down Bahnhof in Jübek Bahnfahrt ohne Ticket endet für gesuchten Schweden im Gefängnis Von Marle Liebelt | 20.07.2022, 11:06 Uhr

Bundespolizisten fiel bei einem Einsatz ein Mann auf, der am Bahnhof in Jübek stand, weil er ohne Bahnticket nicht weiterfahren durfte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus: Der Schwede wird per Haftbefehl gesucht.