Die St.-Petri-Kirche in Sieverstedt aus dem frühen 12. Jahrhundert: Hier findet am 1. Advent zwar der Gottesdienst statt, die Wahl zum Kirchengemeinderat fällt aber aus. Kirchenwahl 2022 In Sieverstedt fällt die Wahl zum Kirchengemeinderat aus Von Angelika O'Brien | 22.11.2022

Am 1. Advent ist Wahltag in der evangelischen Nordkirche. Doch in der Kirchengemeinde Sieverstedt gibt es ein Problem. Die Wahl wird hier vermutlich 2023 nachgeholt.