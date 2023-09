Hollingstedt Welche Fassaden-Optik soll der Anbau der Sporthalle haben? Von Stefan Jonas | 02.09.2023, 10:25 Uhr Rot oder Grau? Bei der Abstimmung zur Auswahl der Verblender war anschauliches Material gefragt: Johann Bülow (Innovationsausschuss, v.li.), Jens Hansen (Bauausschuss) und Bürgermeister Peter Hoffmann zeigen die Möglichkeiten auf. Foto: Stefan Jonas up-down up-down

Rote oder graue Verblender für die Fassade? Und was ist mit dem Fugenmörtel? In der Gemeindevertretung Hollingstedt wurde lebhaft über die Farbgebung des Anbaus an die Sporthalle debattiert.