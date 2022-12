Die Bühnenelemente sind bereits eingetroffen, und auch die vier Hütten stehen schon im Eingangsbereich Spalier. Inzwischen kann man sich vorstellen, dass sich die ehemalige Reithalle im Alten Kirchenweg erstmals in eine Handewitter Weihnachtsscheune verwandeln wird und am Samstag und Sonntag das Tor für alle Neugierigen öffnen wird.

Andernorts wurden nach zwei Corona-Jahren die Weihnachtsmärkte wiederbelebt. In Handewitt liegt

der bisherige Organisator, der „Kulturring“, im Wachkoma. Anfang November gab es aber grünes Licht für eine Alternative. Der „Trägerverein offene Jugendarbeit“ (ToJ) und die Handewitter Jugendfeuerwehr präsentierten im kommunalen Sozial- und Kulturausschuss die Idee einer Weihnachtsscheune.

Die Gemeinde bezuschusst das Konzept mit 1600 Euro – für Musik und Dekoration. Die Location ist die Reithalle eines ehemaligen Bauernhofs. Das gesamte Gehöft hatte die Gemeinde im Zuge eines Flächenkaufs für das große Wirtschaftsgebiet Flensburg-Handewitt erworben.

Parkplätze am Heizwerk

Die Zufahrt befindet sich im Alten Kirchenweg zwischen den Hausnummern 64 und 66. Parkplätze stehen aber auch am Ende der neuen Straße „Am Heizwerk“ zur Verfügung. Von dort führt ein kurzer Fußweg zur Weihnachtsscheune.

Dieser Eventort feierte seine „Generalprobe“ im September – bei einem Hip-Hop-Konzert für die

Jugend. Danach steckten Kai Boisen vom „ToJ“ und Jugendfeuerwehrwart Pascal Haderup die Köpfe zusammen. Da lässt sich doch auch etwas für die anderen Generationen organisieren, gerade in der Adventszeit, dachten sie sich. Sie feilten an einem Programm für zwei unterschiedliche Tage.

Von 17 bis 23 Uhr Live-Musik

Am Samstag bietet die Weihnachtsscheune von 17 bis 23 Uhr Live-Musik. Die Flensburger Party-Band „SIM-Special“ verspricht rockige und poppige Weihnachtslieder, aber auch Hits zum Mittanzen. „Das wird keine Veranstaltung für die Jugend“, betont Kai Boisen, „sondern eher etwas für Eltern und Ältere“. Das „ToJ“ kümmert sich um Punsch und Softgetränke, die Jugendfeuerwehr um Bratwurst und Mutzen. Die Handewitter Selbstständigen bieten eine Suppe für den guten Zweck an.

Am Sonntag ist von 11 bis 16 Uhr Familientag – mit Basteln, Spielen und Musik. Auch Weihnachtsgeschichten sollen vorgelesen werden. Die „Suppenhütte“ wird dann in eine Produktionsstätte für leckere Crèpes umfirmiert. Wenn die Resonanz sehr gut ausfallen sollte, ist eine spontane Zugabe der Weihnachtsscheune am vierten Adventswochenende möglich.