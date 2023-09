Rund 200 Fahrzeuge kontrolliert Großkontrolle auf der A7 bei Jalm: Zoll stellt Hundewelpen sicher Von Heiko Thomsen | 16.09.2023, 14:48 Uhr Neben 50 Lastwagen wurden auch 150 Autos und deren Insassen kontrolliert. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down

Im Rahmen einer groß angelegten Kontrolle auf der Autobahn 7 haben mehrere Behörden in der Nacht zum Sonnabend den in Richtung Skandinavien fließenden Verkehr unter die Lupe genommen. Neben vielen Ordnungswidrigkeiten wurden in einem Auto auch insgesamt 13 Hunde gefunden.