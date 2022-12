Mit einem Schaumteppich konnte die Feuerwehr den brennenden Radlader löschen. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Vier Wehren alarmiert Großeinsatz in Sieverstedt: Radlader brennt in einer Lagerhalle Von Sebastian Iwersen | 07.12.2022, 18:33 Uhr

Vier Feuerwehren waren am Mittwoch auf einem Hof in Sieverstedt im Einsatz, um einen lichterloh brennenden Radlader in einer Halle zu löschen. Der Brand drohte sich auf das Dach und weitere Fahrzeuge auszubreiten.