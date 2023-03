Henrik Evers, Country-Manager bei Frode Laursen, an der Groß-Baustelle. Foto: Jan Kirschner up-down up-down Dänische Transportfirma Großbaustelle an der B199: Frode Laursen erweitert sich Von Jan Kirschner | 21.03.2023, 09:05 Uhr

Sie ist nicht zu übersehen: Die Baustelle von Frode Laursen an der B199. Das Transport-Unternehmen ist in den vergangenen Jahren mächtig gewachsen, inzwischen arbeiten rund 200 Menschen an den vier deutschen Standorten.