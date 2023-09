Neue Mehrheitsverhältnisse Gemeindevertretung Schafflund: Mammutsitzung in angespannter Atmosphäre Von Helga Böwadt | 13.09.2023, 15:54 Uhr Ein positiver Moment: Klaus Schmitz vom Schwimmbadverein Waldeck erhält von Constanze Best-Jensen den Förderbescheid, wodurch die Anschaffung einer Abdeckfolie zur Energieeinsparung ermöglicht wird. Foto: Helga Böwadt up-down up-down

Streit um Straßenausbau-Beiträge und Vorwürfe vom SSW gegen Bürgermeisterin Constanze Best-Jensen: In der Gemeindevertretersitzung in Schafflund ging es hoch her.