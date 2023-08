Feuerschein und Rauchentwicklung Gartenlaube geht direkt neben Holzhaus in Tarp in Flammen auf Von Sebastian Iwersen | 09.08.2023, 07:10 Uhr Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er sich weiter ausbreitete. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Ein Feuer in einem Wohngebiet in Tarp hat in der Nacht zum Mittwoch für einen Alarm mehrerer Freiwilliger Feuerwehren gesorgt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Gartenlaube direkt neben einem Holzhaus lichterloh in Flammen.