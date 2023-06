Das Team des Festausschusses in Busdorf bereitet das Seifenkistenrennen vor, das am Sonnabend, 9. September, ab 11 Uhr in Busdorf stattfinden wird. Es werden noch Teilnehmer als Rennfahrer und Seifen-Kistenbauer gesucht.

Foto: Christina Weiss up-down up-down