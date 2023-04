Um den Fahrer des Opel aus seinem Fahrzeug befreien zu können, mussten die Einsatzkräfte zunächst kleine Bäume und Buschwerk am Fahrbahnrand entfernen. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Flensburger Straße Opel kommt von der Straße ab: Schwerer Unfall zwischen Tarp und Oeversee Von Benjamin Nolte | 26.04.2023, 11:24 Uhr

Der Mann war in Richtung Tarp unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abkam, über den Fuß- und Radweg fuhr und in die Böschung prallte. Es gibt Hinweise, dass ein medizinischer Notfall zu dem Unfall geführt haben könnte.