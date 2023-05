Auch Mandy-Kristin Pietzner von der Ortsfeuerwehr Weding zeigt, dass neue weibliche Mitglieder gebraucht werden. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Kampagne „Du kannst das auch“ Wie die Handewitter Feuerwehren mehr weibliche Mitglieder gewinnen wollen Von Sebastian Iwersen | 22.05.2023, 10:37 Uhr

Immer noch engagieren sich verhältnismäßig wenig Frauen in der Feuerwehr. Das will man in Handewitt ändern.