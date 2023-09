Ein Feuer in einem holzverarbeitenden Betrieb hat am Mittwochabend einen mehr als eineinhalbstündigen Einsatz der Feuerwehr nach sich gezogen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatte ein Zeuge gegen 19.15 Uhr auf dem Betriebsgelände an der Lecker Chaussee eine Rauchentwicklung bemerkt. Neben der Feuerwehr verständigte er auch Mitarbeiter des Betriebes, die sofort zum Brandort auf dem Gelände eilten.

Maschine in der Halle war in Brand geraten

Nach Angaben des Sprechers der Leitstelle war in der Halle eine dort aufgestellte Schlagmaschine in Brand geraten. Nachdem die Angestellten erste Löschversuche unternommen hatten, übernahm die Feuerwehr nach deren Eintreffen die Arbeiten an der Brandstelle. Eine Ausbreitung des Feuers auf das Gebäude selbst konnte dank des schnellen Eingreifens verhindert werden.

Nach knapp eineinhalb Stunden war der Brand soweit abgelöscht, sodass nur noch Nachlöscharbeiten erforderlich waren. Warum das Feuer an der Maschine ausgebrochen war, ist bislang ebenso unklar wie die Schadenshöhe.