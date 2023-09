Schnelles Handeln verhindert Großbrand Feuer in Kuhstall in Ellingstedt: Landwirte löschen Brand vor Eintreffen der Feuerwehr selbst Von Nico Hessel | 06.09.2023, 09:58 Uhr Drei Feuerwehren rückten an den Brandort in der Straße Schellund aus. Foto: Nico Hessel up-down up-down

Für einen Alarm von drei Freiwilligen Feuerwehren hat am Mittwochmorgen ein Notruf von einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ellingstedt gesorgt. Dort war in einem Kuhstall ein Brand ausgebrochen. Dieser konnte von zwei anwesenden Landwirten aber schnell unter Kontrolle gebracht werden.