„Geschichten im Stroh" Familie Lammers lädt zu Gute-Nacht-Geschichten in Treia ein Von Claudia Kleimann-Balke | 06.10.2023, 10:27 Uhr

Omas Kakao, spannende Geschichten und der Geruch von Stroh: Seit 16 Jahren lädt Familie Lammers Groß und Klein in die Scheune in Treia ein – hier gibt es dann Gute-Nacht-Geschichten in gemütlicher Atmosphäre. Und die Veranstaltung wächst mit jedem Jahr.