Willy Toft begutachtet die Dürreschäden an einer Haferpflanze. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Anhaltende Trockenheit Landwirt aus Eggebek schlägt Alarm: Erste Dürreschäden und kein Regen in Sicht Von Sebastian Iwersen | 07.06.2023, 15:46 Uhr

Während Strandbesucher und Freibadgänger angesichts des aktuell stabilen Hochdruckwetters mit Temperaturen über 20 Grad und fehlendem Regen entzückt sein dürfen, sorgt dies an anderer Stellebereits jetzt für massive Probleme. In der Landwirtschaft zeigen sich bereits die ersten Dürreschäden und eine Entspannung der Lage ist vorerst nicht in Sicht.