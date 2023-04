Soenke Jessen, einer der Gesellschafter, und Geschäftsführer Oliver de Vries beim Aufstellen des Bauschildes. Foto: Sebastian Goecke up-down up-down Grünes Erdgas aus Gülle und Mist In Osterby entsteht eine moderne und besondere Biogasanlage Von Sebastian Goecke | 16.04.2023, 11:51 Uhr

In der Anlage soll Biomethan aus Gülle und Mist hergestellt werden, welches in das Erdgasnetz eingespeist wird. Doch nicht jeder in der 300 Einwohner großen Gemeinde ist über die Pläne glücklich.