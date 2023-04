Bürgermeister Wilhelm Krumbügel ist Spitzenkandidat der Wählergemeinschaft in Lindewitt. Seine Wahl in die Gemeindevertretung ist jetzt schon sicher. Foto: Reinhard Friedrichsen up-down up-down Kommunalwahl 2023 in SH In 34 Gemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg steht das Wahlergebnis schon vor der Stimmabgabe fest Von Ove Jensen | 19.04.2023, 15:12 Uhr

Eggebek, Lindewitt, Langstedt und Lürschau sind die größten Gemeinden im Kreis, in denen die Wähler am 14. Mai in Wahrheit gar keine Wahl haben.