Nach dem tödlichen Unfall in Stapel ermittelt die Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Kreis Schleswig-Flensburg E-Bikerin stirbt nach Unfall mit Auto in Stapel Von dpa | 13.05.2023, 18:29 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 9.14 Uhr an einer Einmündung in Stapel.