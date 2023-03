Nach der Unfallserie durch Straßenglätte am Morgen kam es auf der A7 am Mittag zu einem weiteren schweren Unfall. Foto: Herbert Schmidtke up-down up-down Unfälle im Kreis Schleswig-Flensburg Eine Reihe schwerer Unfälle hielten Polizei und Rettungskräfte in Atem Von Heiko Thomsen, Herbert Schmidtke, Rainer Krüger, Sebastian Iwersen, Stephan Schaar | 08.03.2023, 19:29 Uhr

Auf der Autobahn A7 kam es am Mittwoch in Richtung Norden am frühen Morgen und am Mittag zu zahlreichen zum Teil schweren Unfällen. Die A7 war zeitweilig in beiden Richtungen gesperrt. Auch bei Sollerup hatte es auf glatter Straße heftig gekracht.