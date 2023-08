Gemeinderat Ellingstedt: Das Baugebiet Hohendiek nimmt Formen an Von Doris Smit | 11.08.2023, 09:12 Uhr Bürgermeister Thomas Wolff sieht der Vermarktung des neuen Baugebiets im Norden Ellingstedts zuversichtlich entgegen. Foto: Doris Smit up-down up-down

Thomas Wolff hat als neuer Bürgermeister eine Gemeinde in gutem Zustand übernommen. Nun will man die Vermarktung des Neubaugebiets und den Erweiterungsbau der Feuerwehr in Angriff nehmen.